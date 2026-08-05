Cem YILDIRIM

Maaş ve tazminat ödemeleri için eyleme çıkan, haklarını istedikleri için gözaltına alınan maden işçileri, seslerini duyurmak için Meclis’e yürümek isteyince polis barikatı ile karşılaştı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan Türk Maden-İş Üyesi maden işçileri, aileleri ile Ankara Garı önüne yürüdü. Eylemlerinde 9 günü geride bırakan işçiler, geri adım atmayacaklarını vurguladı. Daha önce de kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile karşılan işçilerin yürüyüşüne polis engel oldu. Türk Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul de “Bunlar kaçak göçek değil, arsız hırsız değil. Bunlar adam gibi adamlar, bunlar maden işçisi. Bunlardan niye korkuyorsunuz” dedi.

‘HEYET OLUŞTURULACAK’

Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık da “600 vekil bir tane işverene söz geçiremiyorsa: Bırak, yapma bu işi” diye konuştu. İşçilerin Ankara Garı’na yürümelerine izin verildi, Akçul da “Haklarımızı alıncaya kadar Ankara’dan ayrılmayacağız” dedi. Garı önünde açıklama yapan Kocabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir heyetin çağrıldığını ifade ederek, heyet oluşturacaklarını söyledi.

Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sabahattin Yıldız’a seslenen Kocabıyık, “Bu çocuklar evinde oynaması gerekirken, babasının hakkını aramak için Ankara’da. Sözün bittiği yer” diye konuştu.

Kocabıyık, “Bize müdahale yapacağına, ata kayyumu, patronu çek kenara. Bakanlıktan gelecek cevaba göre eylem politikamızı farklı şekilde devam ettirebiliriz” dedi.

‘Çocuklara bez alacak para yok’

İşçilerin eylemine, aileleri, çok sayıda vatandaş ve milletvekilleri de katıldı. Bir madenci eşi hasta oğlu ile eyleme geldiğini anlatarak “Çok mağduruz, tez zamanda tazminatlarımızı yatırsın” dedi. Oğlu için Beypazarı'ndan geldiğini söyleyen işçi annesi ise “Kaç senedir çocuklarım rezillik çekiyor, borç içindeler. İki torunum var, çocuklara bez alacak, mama alacak para yok” diye konuştu. Bir çocuk da ablasının üniversitede kendisinin ise lisede öğrenim gördüğünü anlatarak “İkimiz de yurtta kalacağız, yurdun parasını nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz” dedi.