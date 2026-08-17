İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir Bayrak Mitingi’nde Kuvayı Milliye Meydanı’nı coşkuyla dolduran 10 binlere seslendi. İktidara sert mesajlar veren Dervişoğlu, Çerçeve Yasaya tepki gösterdi.

Türk Bayrağı’nı göndere çeken Dervişoğlu, “Sözüm olsun ki durmayacağım. İhaneti parçalayana kadar, gafleti mağlup edene kadar susmayacağım. Bu şantaj siyasetini yok edene kadar durmayacağım” diyerek meydan okudu ve şöyle devam etti:

YA ROZET YA SİLİVRİ

-Bu siyaset ki kendini tek başına kılmak için siyaseti butlanlarla cendereye alıyor, İmralı’yı iktidarına ortak edebiliyor. Bütün bunlar eş zamanlıdır ve ortak amaçlıdır. Kısaca kayyum hepimizin başındadır.

-Malum milletvekillerine Sarayın ikna odalarında, yarınlar yokmuşçasına ruhlarını sattırabilen utanmazlık sadece bir aritmetik hesabından ibaret değildir. Belediye başkanlarının ‘ya rozet ya Silivri’ kumpaslarıyla Erdoğan’ın elini öpüp ‘hizmete devam’ diyebildiği yüzsüzlük de sadece korkudan değildir. Bu, şahıs rejiminden şahıs devletine geçişin girizgâhıdır.

-Tüm Türkiye’yi, tüm siyaseti tutsak almış; ekonomiyi, piyasaları, üretim sektörlerini, medyayı, akademiyi, yargıyı, vakıfları, dernekleri, odaları, sendikaları ve siyasi partileri ve elbette devletin tüm organlarını yedi kollu canavar gibi saran bir sistemden söz ediyorum. O sistemin merkezi Beştepe Sarayı’dır. İstiyorlar ki hiçbir alanda nefes alacak yer kalmasın.

bu mu 25 yıllık destan!

-25 yılda en çok büyüyen grafik, fabrikalar değil cezaevleri oldu. Millete taksitle yağ ve bulgur aldıran başarı. 44 milyonu krediyle yaşatan başarı. 6,5 milyon ev genci yaratan başarı! Emeklinin ömrünü yediniz, gencin hayallerini yıktınız, işçinin emeğine kibrit suyu döktünüz. Utanmıyor musunuz! Çalışanın yarısını asgari ücrete sıkıştırıp, o ücreti de açlık sınırının altına gömdünüz. Budur 25 yıllık destan.

-Saltanat sistemine hayır dediğimiz için, ihanete baş eğmediğimiz için sen bizi cezalandırıyorsun ya, bizi azaltmaz. Senin hanedan planına itiraz ettiğimiz için bize fatura kesiyorsun ya; hepsi vız gelir, tırıs gider.

-‘Sıkı durun hesap soracağız! Kazanmak için değil, başarmak için buradayız! Evetçilere de havetçilere de yeter artık! İhanete karşı çıkan taraf burada! İlk seçimde hücum marşı çalacağız, mehter marşı ile uğurlayacağız!’

İmralı’daki caniye kardeş diyecekmişiz

“Kurullar olacakmış, TBMM izleyecekmiş. Şeytan âlemine açtığınız bu kapıdan kaç zebani geçecekmiş sen onu anlat millete. Bir kere de doğru söyleyin, bir kere de mert olun, eveleyip gevelemeyin. FETÖ’de kandırıldık, ekonomide dış güçler, deprem olunca kader, İmralı’daki caniye de kardeş diyecekmişiz. Biz bunları diyemeyiz.”

Gazileri Meclis’e sokmuyorlar

“Bunlar terör gazisinin bile hakkına giriyor. Bacağını vatana feda etmiş kahramanları tehlikeli görüp Meclis’e sokmuyorlar. Önlerine polis ekipleri yığıyorlar. Bunlar mı bizim sorunlarımızı çözecek? Bu kalkışmayı ceketimizi ilikleyip normalleştirmeyeceğiz. Bu teröriste af yasasıdır. Tsunaminin ilk dalgasıdır.”