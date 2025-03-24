‘Rasyonel’ politikalara geçiş programı, geçen haftaki siyasi operasyonun ardından itibarını kaybederken, iki yılda ödenen ağır ekonomik ve toplumsal bedel çöp oldu.19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) pek çok isim gözaltında alındı. Dün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkemeden tutuklama kararı çıktı.

PAHALIYA MÂL OLDU

Bu gelişmeyle birlikte piyasaya ve ekonomiye dair endişeler de arttı. Son gelişmelerin halihazırda ekonomide yarattığı ağır faturayı değerlendiren Dr. Mahfi Eğilmez borsada 2 trilyon liralık kayıp, faiz ve CDS priminde sert yükseliş, TCMB rezervlerinde ise 25 milyar dolarlık azalma yaşandığını vurguladı. Merkez Bankası’nın faiz koridorunu da genişletmek zorunda kaldığını belirten Eğilmez, “yurt dışından Türkiye’deki yatırım ortamına yönelik ağır eleştiriler geldi” dedi. Ekonomi yönetimi çoktan beridir doğru olmayan bir reçeteyi milletin kaynaklarıyla oluşturduğu rezervler ve Türkiye’ye çok pahalıya mal olan faiz politikasıyla korumaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin ise doğru reçete için şu değerlendirmede bulundu: “Kur hareketine razı olup kademeli olarak serbest piyasaya geçmek, enflasyon oranlarını gerçekçi şekilde açıklamak, faiz patikasına düzeltme yapmak, kamu harcamalarını radikal şekilde azaltmak, garanti ödemeleri ertelemek, dar gelirlilere yardımları artırmak, korumacı dış ticaret rejimini kademeli olarak kaldırmak, vergi politikasını dar gelirlileri rahatlatacak şekilde düzeltmek ve yapısal reformları gerçekleştirmek gerek.”