28 bin 75 lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca işçi yeni asgari ücret zammını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı. Bakanlık, “Adil Geçiş Stratejisi”nin tanıtımı için 7 milyon 589 bin 100 lira harcadı. Organizasyonun faturası 270 asgari ücrete denk geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2027-2029 dönemini kapsayan “Adil Geçiş Stratejisi”ni Mardin’deki Ramada Plaza’da tanıttı. Bakan Vedat Işıkhan’ın memleketinde düzenlenen organizasyonun ihalesi, pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Bakanlığın Çalışma Genel Müdürlüğü, organizasyon ihalesini doğal afet, salgın ve can kaybı tehlikesi gibi acil durumlar için öngörülen 21-B maddesi kapsamında yaptı. 7 milyon 589 bin 100 liralık sözleşmede konferans hizmetlerinin yanı sıra uçak, yiyecek servisi, tercüme, yazılım ve fotoğrafçılık hizmetleri de yer aldı.

Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanı sıra Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen Genel Başkanları katıldı. Işıkhan “Hedefimiz toplumsal refah” dedi.

BAKANLAR KATILDI

Toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da yer aldı. Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanları ile Polonya ve Ukrayna’nın Ankara büyükelçileri de katılımcılar arasındaydı. Işıkhan, sıfır emisyon hedefini istihdam ve kalkınmayla birlikte değerlendirdiklerini belirterek ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

5 yıldızlı otelde asgari ücreti konuştular

Milyonlarca işçi 28 bin 75 lirayla geçim mücadelesi verirken Bakan Işıkhan, toplumsal refah hedefini 5 yıldızlı otelde düzenlenen milyonluk organizasyonla anlattı.