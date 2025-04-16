Kayseri’de 2020 yılında yapımına başlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ne çalışmalar bitiyor ne de harcama bitiyor. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilen Millet Bahçesi için 2020’de TOKİ tarafından 100 milyon 900 bin TL harcandı. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mutfak sanatları merkezi için 16 milyon 238 bin, yeme içme mekanları için 6 milyon 648 bin, Skate Park Kaykay Pisti için 1 milyon 175 bin, soyunma odası için 2 milyon 248 bin 240, kütüphane için 55 milyon 360 bin, kent müzesi için 46 milyon 723 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

MALİYETİ 301 MİLYON TL OLDU

2022’de ise yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi inşaatı için de 44 milyon 888 bin TL ödendi. Bahçeye 23 Kasım 2023’te 54 adet dekoratif direk alındı, bunların maliyeti ise 1 milyon 420 bin TL oldu. 10 Kasım 2022’de BMX (özel yapım bisiklet) parkuru için 10 milyon 364 bin 400 TL ödendi. Parkurun projesi, start kapıları, pistlerin hazırlığı için toplam ödenen tutar 21 milyon lirayı buldu. Parkurun boyanması için 25 Mart 2025’te 1 milyon 443 bin TL ödendi. Parkın toplam maliyeti de 301 milyon TL’ye yükseldi.