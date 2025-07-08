AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğünde kadrolu işçi statüsünde muhasebe personeli olarak çalışan D. K., 2020 yılından 2024 yılına kadar abonelerin depozitolarını ailesinin IBAN numaralarına göndererek, toplamda 14 milyon Türk Lirası üzerinde bir tutarı zimmetine geçirdiği belirlendi.

DEPOZİTO ÜCRETLERİNİ ANNESİNİN HESABINA GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre Döndü K., depozito iade işlemlerinde imza aşamasında resmi üst yazılar ekinde bulunan ve ıslak imza ile imzalanan ödeme listesinde hak sahiplerinin adı ve soyadını yazıp karşılarına annesinin iban numarasını yazarak paraları annesi H.K’nın hesabına yatırdı.

TOGG BİLE ALMIŞ

Döndü K.’nın 5 yıl boyunca zimmetine geçirdiği paralarla birisi TOGG T10X marka araç olmak üzere iki araba, 2 ev ve başka taşınmazlar aldığı belirlendi.

TÜM MAL VARLIĞINA ELKONULDU

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iç denetim sonucunda, Döndü K.’nın ödeme listelerinde değişiklik yaparak zimmet suçu işlediği tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Konya Kapalı Cezaevi'ne konulan Döndü K.’nın tüm mal varlığına el konuldu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Döndü K. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede kendisine isnat edilen suçlamaları kabul eden Döndü K., tahliyesini istedi. Döndü K, “Çocuklarım mağdur durumdadır, bu aşamada tahliyemi talep ediyorum, borcumu da ödemek istiyorum” dedi.

21 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti Döndü K’ya “nitelikli zimme”t suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.