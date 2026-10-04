Ataşehir Belediyesi’ne şafak vakti yapılan operasyona tepki gösteren Özel, milletin iradesinin gasp edilmeye çalışıldığını söyledi:

-İstanbul’da pırıl pırıl evladımız Ataşehir Belediye Başkanımızı Onursal’ı almışlardı. 12 farkla öndeydik. 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler.

-Eşitlik yaptılar güya. Başkan vekilimize ‘istifa et, istifa et’ diye baskı yaptılar. Dün açıklama yaptı ‘teslim olmayacağım’ diye. Bu sabahleyin gittiler onu evinden aldılar.

-Milletin vermediği Ataşehir’i, milletin vermediği İstanbul’u alacaklar, Tayyip Erdoğan kazanmış olacak.

-Buradan Tayyip Erdoğan’a söylüyorum; YENİ Parti’nin bu garibanlık içindeki bu kalemine, Adem ağabeyimin de bu gözyaşlarına teslim olacaksın. Bu ülkede önce bu iktidar yenilenecek, sonra her şey yenilenecek.