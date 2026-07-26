2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncülük maçında Çin ile İtalya, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome salonunda karşılaştı. İtalya, Çin'i 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk setini 25-16 kazanan İtalya, mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili bir performans sergileyen Çin, 25-23'lük skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan İtalya, bu bölümü 25-22 kazanarak maçta bir kez daha öne geçti. Dördüncü sette rakibine büyük üstünlük kuran İtalya, seti 25-13, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak bronz madalyaya uzandı.