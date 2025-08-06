Leeds South West ve Morley bölgesini temsil eden Sewards, geliştirdiği yapay zeka botunun seçmenlerin sorularını 7/24 yanıtlayabileceğini ve halkla milletvekili ofisi arasındaki iletişimi güçlendireceğini belirtti. Ancak bu teknolojinin resmi görevlerinin yerini almayacağını da vurguladı.

BÜROKRATİK SÜREÇ BEKLENMEYECEK

Yapay zeka botu, kullanıcıların yerel sorunları bildirebileceği, politika hakkında sorular sorabileceği ya da klasik bürokratik süreci beklemeden mesaj bırakabileceği bir platform sunuyor. Sewards, botun insanlara “günün herhangi bir saatinde benimle iletişim kurmaları için başka bir yol” sunduğunu belirtti.

Leeds merkezli Neural Voice adlı bir teknoloji firması tarafından geliştirilen bot, İngiltere'nin ilk sanal milletvekili olarak tanıtıldı. Firma, bu sistemin Sewards’ın konuşma tarzını, ses tonunu ve iletişim tarzını yüksek doğrulukla yansıttığını açıkladı. Geliştirme sürecinde Sewards’ın parlamentodaki konuşmaları, sosyal medya içerikleri ve seçmen yazışmaları kullanıldı.

'ÇOĞU İNSAN MİLLETVEKİLLERİNİN ADINI BİLE BİLMİYOR'

Neural Voice’un CEO’su Jeremy Smith, bu tür teknolojilerin politikacıları daha erişilebilir hale getirdiğini belirterek, “Çoğu insan milletvekilinin adını bile bilmiyor” dedi. Smith, benzer sistemlerin gelecekte başka milletvekilleri ve hatta işletmeler için de uygulanabileceğini ifade etti.

Yapay zekanın kamusal rollerde kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl Japonya’nın Yokosuka şehrinin belediye başkanı, bölgede konuşlu ABD Donanma personeliyle iletişim kurabilmek için kendi dijital ikizini yaratmıştı. Danimarka’da ise “Sentetik Parti”, 2022 seçimlerine yapay zeka adayı “Lider Lars” ile katılmıştı.

RİSKLERİ NELER?

Ancak bu teknolojinin riskleri de bulunuyor. Deepfake teknolojisinin artan kullanımı, tanınmış kişilerin onayları olmadan taklit edilmesi veya sahte kişiliklerin yaratılması gibi sorunları da beraberinde getiriyor. 2024 yılına ait bir rapora göre, her beş dakikada bir yeni bir deepfake içerik üretiliyor.

Yine de Mark Sewards bu teknolojiyi umut verici buluyor. X platformunda yaptığı paylaşımda, “Yapay zeka devrimi gerçekleşiyor. Ya kucaklayacağız ya da geride kalacağız” ifadelerini kullandı.