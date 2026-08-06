''TÜM SÜLALEM SAROZ'DAYDI...''

Ameliyat olup kına gecesi düzenlemesiyle ilgili 5 Dakika Magazin'in haberini alıntılayan Dilara Türkkan, ''Arkadaşlar o kadar sürpriz bir olaydı ki aynen böyle oldu. Bu sebepten, tüm sülalem Saroz'daydı. Bir gecede geldiler, düşünün...'' diye not düştü.