MİLLETVEKİLİ KIZI DİLARA TÜRKKAN'DAN UNUTULMAZ KINA GECESİ
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, kına gecesi öncesinde yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. Elini ve parmağını kıran Türkkan, geçirdiği operasyonun ardından kına gecesini iptal etmek yerine planlandığı şekilde gerçekleştirdi.
KINA GECESİ ÖNCESİ TALİHSİZ KAZA
Evlilik yolunda ilerleyen Dilara Türkkan, özel gecesi öncesinde beklenmedik bir kaza yaşadı. Elindeki ve parmağındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Türkkan'a cerrahi müdahale yapıldı.
Operasyon sırasında kırık bölgelerin sabitlenmesi için medikal uygulamalar gerçekleştirildi.
AMELİYATTAN SADECE 6 SAAT SONRA KINAYA KATILDI
Dilara Türkkan, yaşadığı sağlık sorununa rağmen kına gecesini iptal etmedi. Kına organizasyonunun yapılacağı gün yeniden bir operasyon geçiren Türkkan, ameliyattan yaklaşık 6 saat sonra kutlamaya katıldı.
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Gecede moralini yüksek tutan Türkkan, bu anları davetlilerle birlikte yaşadı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan Dilara Türkkan, hastane odasındaki görüntüsü ile kına gecesindeki halini yan yana getirdi.
Türkkan'ın "6 saat önce / 6 saat sonra" notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Evlilik hazırlıklarını sürdüren Dilara Türkkan'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
''TÜM SÜLALEM SAROZ'DAYDI...''
Ameliyat olup kına gecesi düzenlemesiyle ilgili 5 Dakika Magazin'in haberini alıntılayan Dilara Türkkan, ''Arkadaşlar o kadar sürpriz bir olaydı ki aynen böyle oldu. Bu sebepten, tüm sülalem Saroz'daydı. Bir gecede geldiler, düşünün...'' diye not düştü.
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