Belçika Flaman Parlamentosu ek hizmet binasında akılalmaz bir olay yaşandı. Aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin önde gelen isimlerinden milletvekili Frederic Erens, çalışma gününün sonunda tuvalete girdikten sonra kilitli kalan kapı nedeniyle saatlerce mahsur kaldı.

SAATLERCE ÇARESİZCE BEKLEDİ

Akşam saat 17.00 sularında kapı mekanizmasının aniden kilitlenmesiyle içeride sıkışan Erens, binadaki meslektaşlarının çoktan ayrılmış olması sebebiyle sesini kimseye duyuramadı. İşin daha da kötü yanı, cep telefonunu yanında taşımayan Belçikalı vekil, kimseye haber veremeden saatlerce çaresizce beklemek zorunda kaldı. Kabus dolu gece, tam 13 saat sonra sabah 06.00 sıralarında bir temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla sona erdi.

Gece boyunca kapalı alanda kalan ve oksijensizlikle mücadele eden Erens, kurtarıldıktan hemen sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vekil, yaşadığı bu sıra dışı ve talihsiz olayı kamuoyuyla paylaştı.