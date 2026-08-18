Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü esnada eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. SAĞLIK DURUMU İYİ Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in ameliyatının tamamlandığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Vali Çeber ayrıca, kaçan saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydı bulunduğunu ve yakalanması için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldığını açıkladı. SALDIRI ANI KAMERADA Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in, uğradığı bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında saldırganın peş peşe bıçak hamleleri yaptığı ve çevredekilerin müdahale edemediği anlar yeni ortaya çıkan görüntülere yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.