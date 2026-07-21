Bir Milletvekilinin 30, bir emniyet müdürünün ise 60 adet silahı olduğu ortaya çıktı. TBMM’deki komisyon toplantısına katılan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün üst düzey yetkilisi milletvekilleri ile sohbet ederken bireysel silahlanmaya dikkat çekti ve “Bir emniyet müdürümüzün 60, bir milletvekilimizin ise 30 tane silahı var’’ dedi.

Sohbette yer alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Ne yapacaklar bu kadar silahı kovboyculuk mu oynuyorlar?’’ diye sordu. Öztunç SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada da, “Milletvekili 30, emniyet müdürü 60 silahı ne yapacak? Savaşa mı gidiyorlar? Polis milletvekili asker kim olursa olsun, silah alma hakkı olan kim varsa alabileceği silah miktarına sınır getirilmeli. Harç da ödemiyorlar, koleksiyon mu yapıyorlar?. 60 tane silah bulundurmanın makul bir gerekçesi olabilir mi?

34 milyon silah var

Türkiye’de halen 4 milyonu ruhsatlı 30 milyonu da ruhsatsız toplam 34 milyon silah bulunuyor. Umut Vakfı verilerine göre, 2015-2025 yılları arasında toplam 41 bin 420 silahlı şiddet olayı meydana geldi. Bu olaylarda 26 bin 30 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 203 kişi de yaralandı. Cinayetlerin yüzde 96’sı ruhsatsız silahlar ile işleniyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, farklı kurumlarda farklı silah edinme durumları olduğunu, belirterek, “Biz personelimizi 3 silahla sınırladık’’ dedi.