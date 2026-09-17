Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 18 Ağustos'ta Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklandığı olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

‘İL BAŞKANI ATAMADIĞIM İÇİN BANA HUSUMET BESLEDİ’

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Meriç, saldırının arkasında siyasi görev konusunda yaşanan anlaşmazlığın bulunduğunu öne sürdü. Meriç, şüpheli Keleş'in daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olarak görev yaptığını ve Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevine atanmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beni bıçakla yaralayan kişi CHP Oğuzeli ilçe başkanı olarak görev yapmaktaydı, istifa etmişti. Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istiyordu. Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı."

‘TELEFONLA ARAYIP KONUM İSTEDİM’

Meriç, olaydan bir gün önce Keleş'in kendisi hakkında küfürlü ifadeler kullandığını duyduğunu, bunun üzerine şüpheliyi telefonla arayarak konum istediğini anlattı. Konumun gönderilmesinin ardından belirtilen yere gittiğini söyleyen Meriç, burada yaşananları şöyle aktardı:

"Kendisini telefonla aradım, 'Neredesin, konum at bana' dedim. Bunun üzerine attığı konuma gittim. Burada arkamdan söylediklerini yüzüme karşı söylemesini istedim. Bunun üzerine bana bıçak çekmesi üzerine kendimi savunmak amacıyla yumruk attım. Bıçağı bana doğru salladı, vuramadı. Ben tekrar yumruk attım. Bıçakla karnımın ortasından bana vurdu, yere düştüm. Yerde de üstüme geliyordu, ben de ayağımla kendisine vuruyordum. Bir ara ayağa kalkabildim ancak bağırsaklarımın dışarıda olduğunu görünce şoka girdim ve yere oturdum. Orada kendimden geçmişim."

Saldırının ardından şoförünü aradığını ve hastaneye götürülmesini istediğini belirten Meriç, şüphelinin olay yerinden kaçtığını söyledi. Olay sırasında çevrede bulunan kişilerle ilgili de bilgi veren Meriç, bekçinin saldırıya müdahale etmediğini ifade etti.

‘AĞZIMDAN KÜFÜRLÜ SÖZ ÇIKMADI’

Meriç, şüpheli Keleş'in kendisine yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek şunları söyledi:

"Şüphelinin o sırada ne yaptığını hatırlamıyorum ancak olaydan sonra kaçmış. Etraftan yardım etmeye gelenler olmadı. Olay yerinde tanımadığım bekçi vardı. Bekçi olaya karışmadı. Ben şüpheli Seydi'nin iddia ettiği şekilde kendisine küfretmedim, ilk ben yumrukla vurmadım. Kendisinin elinde bıçağı görünce yumruk attım. Yoksa onun iddia ettiği şekilde ona ben saldırmadım. Ağzımdan kesinlikle küfürlü bir söz çıkmadı."

Olay sırasında üzerinde silah bulunmadığını da savcılığa anlatan Meriç, elini beline götürmediğini ve ceketi bulunmadığı için silah taşımasının mümkün olmadığının görülebileceğini belirtti.

Meriç, ifadesinin sonunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş'ten şikayetçi olduğunu bildirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

18 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana gelen saldırıda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.