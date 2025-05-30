AKP, Avrupa Birliği ve “Vizesiz Avrupa” hayaliyle iktidara geldi. 23 yılın sonunda AB ve ABD kapıları Türklere kapandı. ABD ve Avrupa’ya gitmek isteyenlerin yalnızca yüzde 30’u vize alabilir hale geldi. Artık diplomatik pasaporta sahip milletvekilleri bile vize kuyruğuna giriyor. Onlardan biri İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez.

‘NE HALE GELDİK’

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi olan Çömez, diplomatik pasaportu olmasına rağmen davetli olduğu ABD’deki NATO toplantısına katılmak için vize almak zorunda kaldı. Çömez, “Orada konuşma hakkım var ama gitmek için ABD’nin vize vermesine bağlıyım” dedi. Çömez şunları söyledi: “Ülkemin bir milletvekili NATO’nun toplantısına gidemiyor. Vize almak zorunda ve bu da itibarsızlıktır. ABD’nin yanı sıra İngiltere ve Kanada da diplomatik pasaporta vize uyguluyor. İktidar görsün ülkeyi ne hale getirdiğini.”