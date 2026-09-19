Ekonomi ve göç gibi kritik sorunlar gündemi meşgul ederken, milletvekillerinin BBC yetkilileri ile müzik uzmanlarını parlamentoda ifade vermeye çağırmayı planlaması, önemsiz konulara zaman harcandığı gerekçesiyle sert eleştirilere neden oldu.

Vergi Mükellefleri Birliği’nden William Yarwood, ülkenin rekor seviyedeki vergi yükü ve artan kamu borçlarıyla mücadele ettiği bir dönemde vekillerin Eurovision’u acil bir ulusal sorun olarak görmesini eleştirerek, parlamenterlerin vergi mükelleflerinin asıl beklentilerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

MAYIS AYINDA SONUNCU OLMUŞLARDI

Tartışmaların hedefindeki Kültür Komitesi Başkanı Dame Caroline Dinenage ise temsilcilerin hangi kriterlere göre seçildiğini anlamak istediklerini belirterek, son yıllardaki kötü gidişatın zayıf performanstan mı yoksa yanlış şarkı seçiminden mi kaynaklandığını araştıracaklarını savundu.

Birleşik Krallık’ı Mayıs ayındaki yarışmada temsil eden "Look Mum No Computer" adıyla bilinen Sam Battle yalnızca bir puan alarak son sırada yer alırken, benzer bir tablo 2021 yılında sıfır puan alan James Newman ile de yaşanmıştı. İngiltere’nin son dönemdeki tek başarısı ise 2022 yılında yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Sam Ryder ile elde edilmişti