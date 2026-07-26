TBMM’de, “Okullarda yaşanan şiddet olayları ve dijital riskler’’ konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, emniyetin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti, verilen bilgiler karşısında şoke oldular. Ortaokul ve lise öğrencileri, dijital platformların gizli odalarında, “Öğretmenimi nasıl öldürürüm” (Kill Teacher) adlı bir oyun oynuyor. Oyuncu senaryoya bağlı olarak bir öğretmeni çeşitli yöntemlerle öldürüyorlar. Çocuklar bu ve buna benzer çok sayıda şiddetle dolu oyununa kolayca erişebiliyor. Karmaşık gizli odalarda olduğu için denetimi de yapılamıyor.

CEHENNEMİN KATI

Komisyon üyesi CHP’li Ali Öztunç, “Dijital medyayı kesme şansınız yok, ‘Cehennemin 31’inci katı’ diye oyun var” dedi ve ekledi:

"İnanlır gibi değiş öğretmeni nasıl öldürürüm?’ oyunu var, kaldırılmıyor. Çeteler, internet üzerinden adam vurduruyor. Kurtlar Vadisi’nin her bölümünde 50 kişi ölüyordu, şimdi sabah programlarında iğrençlik var.’’ RTÜK Başkanı Mehmet Damiş de “Kurtlar Vadisi dizisinin türbülansından çıkamayan yayıncı sektörümüz var. Bire bir konuştuğunuz zaman herkes kabul ediyor ama dizi yayına girdiği zaman, bakıyorsunuz, aynı silah işi devam ediyor” dedi.

“Öğretmeni Öldür” adıyla bilinen dijital oyunda, senaryoya bağlı olarak bir öğretmen karakteri çeşitli yöntemlerle öldürülüyor ya da etkisiz hale getiriliyor. Türkiye’de dijital oyunlar doğrudan sansür yerine yaş sınırı ve platform politikalarıyla denetleniyor. Bu tür içerikler denetim dışındaki mecralarda yayımlanıyor.