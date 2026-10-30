GİRESUN’da 2,5 ay önce AKP’li milletvekillerinin de katıldığı STK buluşmasında iki konu hakkında söz alındı. Güney Çevre Yolu ile kente İstiklal Madalyası kazandırılması konusu gündeme getirildi ve AKP’li vekiller, gereken adımın atılacağını söyledi. Ancak geçen sürede herhangi bir adım atılmadı.

‘368 BİN İMZA TOPLADIK’

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, iktidar milletvekillerine ateş püskürdü. Kara, “Bu memleketin sorunlarını kim çözecek? Giresun sahipsiz değil” dedi.

Çevre yolu için ilk etapta kamulaştırma kararı alınması gerektiğini belirten Kara, Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesi amacıyla 368 bin imza toplandığını ifade etti.

Konuyla ilgili Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşebilmek için 15 kez randevu talebinde bulunduklarını belirten Kara, “Sadece anamızın ak sütü kadar helal olan hakkımızı istiyoruz” dedi. Milletvekillerini göremediklerini aktaran Kara şöyle devam etti:

“Vekillik yakaya rozet takarak, Kastamonu köçekleri gibi dans etmek değildir. Vekillik cenazeye gitmek, düğünlerde poz vermek değildir. Sağda solda poster gibi renk vermek değildir. Vekil bizim vekilimiz, biz oy verdik, bize kulak verin.”

Osmanlı’dan gelen bir dans türü

Kastamonu köçekliği, kökeni Osmanlı saray geleneğine dayanan ve günümüzde özellikle Batı Karadeniz düğün, şenlik ve eğlence kültürünün en canlı renklerinden biri olarak yaşatılan geleneksel bir halk dansıdır. Düğünlerin vazgeçilmez parçası olan köçekte, giyilen kıyafetler ve parmaklara takılan ziller dikkat çeker.