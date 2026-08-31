İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada milli antrenör Funda Bakış bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. 39 yaşındaki Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Z.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Funda Bakış’ı göğsünden bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakış’a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak milli antrenör, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Z.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

KREDİ ÇEKİP PARA VERMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada, şüpheli Z.G.’nin Funda Bakış’ın spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek Bakış’a para verdiği ve ikili arasında bu nedenle alacak-verecek meselesi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİNİN DE SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Z.G.’nin “hakaret”, A.H.U.’nun ise “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.