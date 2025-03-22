Galatasaray’da sakatlık şoku yaşanıyor… Sarı kırmızılıların milli arada tam 6 oyuncusu sakatlık yaşadı.
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye-Macaristan maçında forma giyememişti. Yunus Akgün de sakatlığı nedeniyle milli maçın kadrosuna alınmamıştı.
Sarı kırmızılıların sakatlık kabusu maç sırasında da devam etti. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, Macaristan maçında sakatlandı. İki oyuncu da A Milli Takım'ın idmanında yer almadı.
SAKATLIK KERVANINA DAVINSON VE MORATA DA KATILDI
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın dün yapılan antrenmanına katılamadı.