Galatasaray'a milli maçlardan peş peşe sakatlık haberi geldi. Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlık yaşadı. Isınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden 29 yaşındaki futbolcu, son anda ilk 11'den çıkarıldı. Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez ise, Kolombiya'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlanarak oyundan çıktı. Gece saat 02.00'de başlayan maçın 24. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından omzunu tutarak acı içinde yerde kalan Sanchez, hemen sağlık ekibini sahaya çağırdı. Karşılaşmaya devam edemeyen futbolcunun yerine Lucumi oyuna girdi. Victor Osimhen, Rafael Leao ve Uğurcan Çakır'ın da sakatlıklarının bulunduğu Galatasaray'da, Sanchez de sakatlanan isimler arasına eklendi. Milli arada Batrakov da maç sırasında sakatlık yaşarken durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

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