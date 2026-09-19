Süper Lig’in 6. haftası dev bir kapışmaya ev sahipliği yapacak. Trabzonspor ile Galatasaray uzun milli ara öncesi Papara Park’ta kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden Galatasaray zirvedeki yerini korumak istiyor. Fatih Tekke ile sezona başlayıp, Hüseyin Çimşir ile devam eden, son olarak Thomas Reis’i takımın başına getiren Trabzonspor taraftarının desteğiyle kazanıp, yeni bir çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor.

BURUK’UN 1 REİS’İN HİÇ!

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Trabzonspor’a 1 kez kaybetti... 5. sezonunu geçiren tecrübeli hoca 8 Süper Lig ve 1’er Türkiye Kupası ile Süper Kupa mücadelesinde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Thomas Reis’in ise Samsunspor’u çalıştırırken dört büyükler arasında puan alamadığı tek takım Galatasaray. 3 lig sınavını da kaybeden Alman hoca şanssızlığına bordo-mavili takımın başında çıkacağı ilk maçında son vermeyi hedefliyor.