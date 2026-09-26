Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, milli ara dönemini değerlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında yapacağı değişiklikler gündemde. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrasında hücum hattında dikkat çeken değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

YUNUS AKGÜN SAĞ KANADA DÖNÜYOR

Son dönemde ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan Yunus Akgün'ü yeniden orijinal mevkisi olan sağ kanada çekmeyi planlayan Buruk'un bu hamlesiyle birlikte Leroy Sane'nin takımdaki rolünün azalması bekleniyor. Hücum hattındaki bir diğer değişiklik ise sol kanatta yaşanacak. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu daha fazla sahaya sürmeyi düşünüyor.

BATRAKOV 10 NUMARA OLACAK

Galatasaray'da dikkat çeken bir diğer plan ise 10 numara pozisyonunda olacak. Okan Buruk'un, Rus futbolcu Batrakov'u ilk 11'de değerlendirmek istediği ve Torreira-Sara ikilisinin önünde görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.

OSIMHEN'E DÖNÜŞ

Galatasaray'ın hücum hattında en önemli isim olan Victor Osimhen için ise herhangi bir değişiklik planlanmıyor. Sakatlık ya da ceza durumu yaşanmaması halinde Nijeryalı yıldızın milli maçlar sonrasında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.