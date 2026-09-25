Galatasaray’da milli arayla birlikte hücum planı da değişiyor. Okan Buruk, daha fazla pas yapan, hücumda çeşitliliği artıran ve dikine çıkışları daha etkili kullanan bir takım oluşturmayı hedefliyor. Yeni düzenin merkezine Batrakov’u yerleştirecek tecrübeli teknik adam, genç yıldızla özel olarak çalışacak. Batrakov artık 10 numaranın değişmez ismi olacak.

SANE&BARIŞ KULÜBEYE

Batrakov’un merkeze yerleşmesiyle Yunus Akgün de yeniden sağ kanada geçecek. Buruk’un ideal hücum dörtlüsü; sağda Yunus, solda Leao, 10 numarada Batrakov ve ileri uçta Osimhen’den oluşacak. Sane sağ kanatta, Barış Alper sol kanatta ilk alternatif olarak forma bekleyecek. Buruk hem hücumdaki üretkenliği hem de yıldızlar arasındaki ekabeti artırmayı planlıyor.