Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, milli ara nedeniyle İstanbul'a geldi. Yoğun futbol temposuna kısa bir mola veren Turan, bu süreçte ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Eşi Aslıhan Doğan Turan ve iki oğluyla aile hayatından sık sık paylaşımlar yapan ünlü teknik adam, bu kez İstanbul gecesinde karnını doyurmak için soluğu bir hamburgercide aldı.

GECE VAKTİ HAMBURGERCİYE GİTTİ

Milli arada İstanbul'da bulunan Arda Turan, gece saatlerinde acıkınca hamburger yemeyi tercih etti.

Ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Turan'ın yoğun geçen futbol sezonunun arasında kendine ayırdığı bu kısa mola, günlük hayatından samimi bir kesit ortaya koydu.

YAZA AİLE SAADETİ DAMGA VURDU

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın aile yaşantısı yaz aylarında da sık sık gündeme gelmişti. 2018 yılında evlenen çift, iki erkek çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıkmıştı.

Arda Turan, mavi tur sırasında ailesiyle çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp ve nazar boncuğu emojileriyle paylaşmıştı.

TEKNEDEN SEVGİ DOLU AİLE POZU

Teknede çekilen özçekimde Arda Turan'ın neşeli halleri, Aslıhan Doğan Turan'ın siyah güneş gözlükleriyle verdiği poz ve çocukların gülümseyen yüzleri objektife yansımıştı.

Aile pozuna takipçilerinden de yoğun ilgi geldi. Turan çifti, sosyal medya paylaşımlarında aile hayatlarından kesitlere yer vermeyi sürdürüyor.