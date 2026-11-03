Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın en seçkin atıcılarının sahne aldığı Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Dünya Şampiyonası, ay-yıldızlı sporcularımızın tarihi zaferine sahne oldu.

Şampiyonada 50 metre tabanca kadınlar kategorisinde atış hattına çıkan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, büyük bir soğukkanlılık ve odaklanma ile mücadele etti. Eleme turlarından itibaren rakipleri üzerinde psikolojik ve teknik üstünlük kuran milli atıcı, final atışlarında da kusursuz isabet oranı yakalayarak yarışmayı ilk sırada tamamladı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı.

TÜRK ATICILIĞINDA ALTIN ÇAĞ

Milli atıcının elde ettiği tarihi zafer, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından gurur dolu bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Federasyonun resmi kanallarından yapılan açıklamada, Şevval İlayda Tarhan’ın Doha’daki şampiyonada sergilediği üstün performansla 50 metre tabanca kadınlar kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştığı teyit edildi. Ay-yıldızlı bayrağımızı podyumun zirvesinde dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten başarılı sporcumuz ve teknik ekibi tebrik edilirken, bu tarihi altın madalyanın Türk sporuna armağan olduğu vurgulandı.