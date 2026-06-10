NBA’de Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından her yıl eğitim ve gelişime yön veren; ülke ekonomisine, spora, sanat mirasına, tanıtıma ve bilinirliğe katkı sağlayan isimler arasında seçilen bir kişiye verilen “Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne layık görüldü. Beşiktaş’taki BAU Güney Kampüs’de düzenlenen törende ödülünü alan Şengün öğrencilerden büyük ilgi gördü.

NBA’de iki kez All Star şeçilme başarısı gösteren milli basketbolcu BAU öğrencileri ve Bahçeşehir Koleji basketbol altyapı oyuncuları karşıladı. BAU Güney Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel eşi Nurşah Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Alperen Şengün’le ilgili kısa belgeselin gösterimiyle başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını yapan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, milli basketbolcunun ödüle layık görülmesinin gerekçesini açıklarken Şengün’ü ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmesinden ötürü tebrik etti.

Etkinlikte konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel ise şunları söyledi: “Bugün ülkemizi dünyanın en büyük basketbol sahnesinde gururla temsil eden bir değeri onurlandırmak için bir aradayız. Alperen Şengün, genç yaşına rağmen çalışkanlığı, karakteri ve başarılarıyla Türk sporunun ilham veren isimlerinden biri haline geldi. Onun NBA’de ortaya koyduğu performans, yalnızca bireysel bir başarı hikâyesi değil; Türk basketbolunun ulaştığı seviyenin de güçlü bir göstergesidir”.

‘BAHÇEŞEHİR EVİMİZ BEŞİKTAŞ AŞKIMIZ’

Yücel konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim için Bahçeşehir evimizdir, Beşiktaş ise aşkımızdır. Alperen ise hepimizin ortak gururudur. Alperen ile bu noktada da ortaklıklarımız var... İkimizin nabzı da siyah beyaz atıyor. Bu açıdan da bu ödülü Alperen'in alıyor oluşu benim için ayrı bir mutluluk. Bugün sahada kulüpler tabii ki fairplay çerçevesinde rekabet edecek ama Türk sporunun yetiştirdiği değerleri alkışlarken hepimiz aynı taraftayız. Bu vesileyle Alperen Şengün’ü yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsın Alperen, iyi ki bu ülkenin evladısın” dedi.