A Milli Basketbol Takımı ve PAOK'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, yaşadığı sakatlık nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu. Artroskopik menisküs onarımı geçiren milli basketbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi. Eşi Ebru Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son durumu duyurdu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ebru Şahin, eşinin ameliyatının iyi geçtiğini belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çok şükür güzel geçti ameliyat. Tüm ekibe ve sevgili doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Arayan soran herkese sevgiler”

SAHALARA DÖNÜŞÜ 3 AYI BULABİLİR

Yunanistan temsilcisi PAOK cephesinden yapılan açıklamalara göre Cedi Osman'ın tahmini iyileşme sürecinin üç ay sürmesi bekleniyor. Milli basketbolcunun bu sürecin tamamlanmasının ardından takımın saha çalışmalarına kademeli olarak dönmesi öngörülüyor.

2022'DE EVLENMİŞLERDİ

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine girmişti. Çift, mutlu evliliklerini sürdürüyor.