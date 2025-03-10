+81 kg kategorisinde mücadele eden Trabzonspor'un milli boksörü, finalde Kazak rakibini mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Havvanur Kethüda 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Trabzonspor Kulübü resmi sitesinden yaptığı paylaşımla sporcusunu kutladı;

1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz Havvanur Kethüda, finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

+81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksörümüz, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda “En İyi Kadın Boksör” ödülüne layık görüldü.