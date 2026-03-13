YÖK’e bağlı 92 eğitim fakültesi olmasına rağmen MEB, eğitim fakültelerinin ‘ihtiyacı karşılamadığı’ gerekçesiyle 4.9 milyar lira yıllık bütçe ayırarak Milli Eğitim Akademisini (MEA) kurdu. MEA Hazırlık Eğitim Programı önceki gün yayınlandı. Akademide derslerin yüzde 70’inin eğitim fakültelerindeki derslerden farklı olacağını iddia eden Bakanlık, derslerin yüzde 90’dan fazlasını, YÖK’ün eğitim fakültelerinde verdiği derslerden kopyalamış. MEB Akademi’nin 82 sayfalık hazırlık eğitim programı yayınlandı. Bilişim mühendisleri, raporu inceledi. SÖZCÜ için yapılan eşleştirmede; YÖK’ün 13 yıl önce 2013’te hazırlattığı ve eğitim fakültelerinde halen okutulan eğitim programından, MEB Akademi’nin müfredatı bire bir kopyaladığını tespit etti. MEB Akademi’nin, okul öncesinden ortaöğretime her ders için ayrı ayrı yazmış gibi sunduğu raporu da yapay zekaya yazdırmışlar.

MÜFREDAT SINIFTA KALDI!

MEB Akademi tüm derslerde olduğu gibi farklı olarak sınıf öğretmenliği eğitiminde de ‘Maarif Müfredatı’ vurgusu dışında hiçbir yenilik getirmiyor. Akademinin müfredatı YÖK’ün eğitim fakültelerinde verdiği eğitimin de altında kaldı. MEB Akademi ve YÖK eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği ders alt başlıkları karşılaştırması şöyle:

1 - MEB AKADEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Oyunlaştırma ve Etkinlik Geliştirme, Sınıf Eğitiminde Geliştirici Değerlendirme, Resimli Çocuk Kitapları ile Etkileşimli Okuma, Sınıf Öğretmenleri Okul-Aile-Toplum İş Birliği, Sınıf Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İlkokul Programları.

2 - YÖK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi, Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Eğitimde Program Dışı Etkinlikler, İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Eleştirel ve Analitik Düşünme, Sürdürülebilir Kalkınma, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Felsefesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Öğretim Teknolojileri, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Karakter ve Değer Eğitimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Çocuk Edebiyatı, İnsan İlişkileri ve İletişim, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Türk Dili, Bilişim Teknolojileri, Matematik, Coğrafya, Tarih, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Öğretimi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Eğitimde Ahlak ve Etik.

Milli Eğitim Akademisi’ne aktarılan 4.9 milyar lirayla 74 bin okula güvenlikçi alınırdı

MEB Akademi için öğretmenler, daha önce başvuru yapmıştı. MEB Akademi’ye kayıt hakkı kazananlar 23 Mart’ta duyurulacak. Kayıtlar, 25 Mart’ta başlayıp 3 Nisan’da bitecek. Yedek aday başvurusu 7 Nisan’da.

Uzman Görüşü

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Turan: “Bu sistemsizlik eğitimi yapboza dönüştürdü”

“Dünyada öğretmen eğitimi evrensel olarak 4 yıldır. Lisans eğitimi biten öğretmen, mesleğin en başından, emekliğine kadar sürekli mesleki eğitim alır. Okullarda, sürekli mesleki gelişim eğitimleri veren MEB, öğretmen adaylarını ilkesel olarak, bu akademiye alamaz. MEB Akademi ile eğitim fakültelerinin amaçları birebir örtüşüyor. Bu durum da akademiyi işlevsizleştiriyor. Akademideki dersleri, eğitim fakülteleri zaten fazlasıyla veriyor. Akademinin niye kurulduğunu, biz akademisyenler anlamakta zorlanıyoruz. Öğretmen adayları atandıktan sonra, okullarda en az bir yıl stajyer öğretmenlik yapıyordu. Bu sürecin geliştirilmesi yerine akademi kurulması, çok ciddi zaman kaybı ve mali israf. Akademi, Türk yükseköğretim sistemi bütünlüğü içinde yok. Bu sistemsizlik, eğitimi yapboza dönüştürdü.”

1 SORU 1 CEVAP

Öğrenciye nasıl davranacaklar?

Pedagojik formasyonu olmayan da MEB Akademisi’ne alınacak. Akademide, formasyon dersi yok. Aday eğitim fakültesi mezunu değilse atandığında öğrencilere nasıl davranacağını bilemeyecek.