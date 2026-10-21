Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaret dikkatlerden kaçmadı. Butlan yönetiminin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Bakan Tekin'i kapıda karşıladı. ELİ OMZUNDA BİNAYA GİRDİ İkili samimi görüntüler verdi. Bakan Tekin'in CHP Genel Merkezi'ne girerken CHP'li Kaya'nın omzuna elini atması dikkatleri üzerine çekti. "KIZIMIN NİKAHINA ÇAĞIRDIM" Görüşme sonrası basına kısa açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, siyasi bir görüşme olmadığını ifade etti. "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Ailevi, nezaket gereği yapılan bir ziyaretti. Görüşmemizin konusu buydu. Siyasi konulara girmedik. Sayın Genel Başkan’ı aramızda görmekten mutlu olacağımızı ilettik."

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