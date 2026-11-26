Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tekin, akademiye 15 bin öğretmen alımı yapacaklarını duyurdu.

Tekin, Milli Eğitim Akademilerindeki eğitim süreçlerine ve yeni dönemde alınacak öğretmen adaylarının kontenjan takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ilk etapta akademiye alınan 10 bin adayın şubat ayı sonunda göreve başlayacağını belirtirken, 15 bin yeni öğretmen adayının branş dağılımının ise bu hafta sonu açıklanacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl bahar aylarında ilk öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademilerinde eğitime başladığını hatırlatan Bakan Tekin, yürütülen programın büyük oranda uluslararası örneklerle paralel şekilde ve uygulama ağırlıklı olarak ilerlediğini vurguladı. Adayların meslekte tecrübe kazanmış deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde ve tüm okul türlerini tanıyacakları bir sistemle yetiştirildiklerini kaydetti.

10 BİN ADAY ŞUBAT SONUNDA GÖREVE BAŞLIYOR

Akademi bünyesinde eğitimlerine devam eden ilk grubun mezuniyet takvimini paylaşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinin ilk öğretmen adayı olan 10 bin kişinin bu yıl şubat ayı sonu itibarıyla eğitim süreçlerini tamamlayacağını ifade etti. Tekin, programın sona ermesinin ardından söz konusu 10 bin adayın öğretmen olarak fiilen görevlerine başlayacağını belirtti.

15 BİN KONTENJANIN BRANŞ DAĞILIMI HAFTA SONU AÇIKLANIYOR

Yeni döneme ilişkin alım sürecine de değinen Bakan Tekin, temmuz ayında gerçekleştirilen 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında aralarına katılacak yeni öğretmen adayı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin olarak açıklandığını hatırlattı.

Kontenjan dağılımı üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini duyuran Tekin, "Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak bunun dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Milli Eğitim Akademisi'nin 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşlarımız 15 bin kişi" ifadelerini kullandı.