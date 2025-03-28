Skandal talimat; Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı’nın resmi yazılı emriyle verildi. Üsküdar’daki tüm devlet okulları ve resmi kurumlara gönderilen talimatta; öğretmen, idareci ve velilerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için 2024-2025 yılı projeleri kapsamında etkinlikler düzenleneceği ve gereken araç, gereç, materyallerin alınması için okul müdürlüklerinin projeye zorunlu ortak yapıldığı bildirildi.

PARALI MANEVİYAT

“Öğrencileri milli ve manevi değerlerle yetiştirmek” gerekçesiyle, tüm okullardan “bağış” adı altında zorla para toplanıyor. Projeler arasında; Üsküdar Eğitim Okumaları, Üsküdar Bilgi Okulu (İhsan Fazlıoğlu ile öğretmen buluşmaları), Dünden Bugüne Üsküdar’a Yolculuk, Mektebi Üsküdar Dergisi, Gelecek İçin Söz Bizde, Başarı İçin Stratejik Adımlar, Öğretmeniz İyi Haliz Projesi, Üsküdar Maarif Atölyeleri (Siyaset, sanat, yazarlık…), Zümre Öğretmen Projesi var.

Haracın belgesi var!

ZORUNLU BAĞIŞ LİSTESİ

İslamcı yazar ve ilahiyatçıların konuşacağı toplantılar için temsil- ağırlama gideri dahil masrafları okul aile birlikleri karşılayacak. Mektebi Üsküdar Dergisi için de Grup Ajans Matbaa Pazarlama LTD adlı şirkete ödeme yapılması da istendi. Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı onaylı, 17 Mart 2025 tarihli resmi yazı mevzuata aykırı da olsa okullara gönderilip, paralar toplanmaya başlandı.

YATIRMAYANLARA BASKI

Öte yandan okullar, ‘Üsküdar Kardeş Okul Payı’ adıyla ekonomik koşullarına göre tasnif edilerek, başka okulların okul aile birliklerinin zorla kardeş yapılan okula bağış yapması istendi. Kaymakam Yazıcı ve Müdür Durmuş imzalı emirde, “Maddi geliri yüksek olan okullarımız listede adı geçen maddi geliri düşük okullarımızın aile birlikleri hesaplarına, eğitim öğretimde kullanılmak koşuluyla belirtilen miktarda bütçe aktarılması uygun görüldü” denildi.

OKUL BAŞINA 120 BİN TL

Okul aile birliklerinin, velilerden toplayıp biriktirdiği paralar, mevzuata aykırı bu emirler ile ilçe MEM, belirlediği okullar veya şirketlere aktarılıyor. Üsküdar’daki bazı okul müdürleri ve okul aile birlikleri, ‘Mevzuata aykırı” gerekçesiyle ödemeye karşı çıktı. İtiraz edenlere, parayı ödemeleri için baskı kurulduğu bildirildi. Okullar, 60 bin TL’den başlayıp, 120 bin TL’ye kadar paraları ödemeye başladı.

Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş: Gözlerini okullara diktiler

“Milli Eğitim, okulların parasına göz dikti. Yerel seçimlerde belediyeleri kaybeden AKP iktidarı belediyelerden dinci vakıf ve derneklere gelen paralar kesilince, gözlerini velilerin çocuklarının okuduğu okula yaptığı bağışlara dikti. İlçe MEM’lükleri artık dindar ve kindar nesil yetiştirmek için gayri ciddi projelere kaynak aktarmak için okullardan resmi yazıyla para istiyor. “

“SAHTE FATURA EMRİ”

“Üsküdar İlçe MEM’lüğü, okullara para yatırması için baskı yapıyor. Gerici faaliyetleri gerçekleştirmek için okul aile birliklerinden sahte fatura düzenleyip ödemeleri de istendi. Yetinmeyip, okul kardeşliğini paraya bağladılar. Sözünü geçiremediği okul müdürleri ve okul aile birliklerinin parasını hortumlamak için Kardeş Okul Projesi adıyla, okul aile birliğinde daha çok parası olan okullardan, diğerlerine para aktarıyor. Kaymakamı bu gayri ciddi emri onayladı.”

“SAVCILAR GÖREVE”

“Ülkemiz çocuklarının eğitimi için harcanması gereken paraların, ciddiyetten uzak ve gerici projelere aktarılmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet savcıları okul aile birliklerinin kasasındaki paralara göz diken bu haydut anlayışa karşı acil müdahale etmeye çağırıyoruz. Belediye başkanlarının, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp, yerlerine kayyum atandığını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Tek amaçları para. Ülkenin şerefli, onurlu, namuslu memurlarını, bürokratlarını, okul aile birliği yönetimleri ve halkımız bu eşkıyalığa dur demeli.”

ZORLA PARA TOPLANAN OKULLAR:

- Haydarpaşa Lisesi

- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

- Altunizade Hafize Özal Ortaokulu

- Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İHL

- Validebağ Fen Lisesi

- Hakkı Demir Anadolu İHL

- Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi

- Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi

- Kandilli Kız Lisesi

- Acıbadem Türk Telekom Ortaokulu

- İTO Marmara Anadolu İHL

- Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Ortaokulu

- Haydarpaşa MTA Lisesi

- Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu

- Kadriye Mehmet Koparan İlkokulu

- Rasathane Ortaokulu

- TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu

- Hasan Tan İlkokulu

- Beylerbeyi İlkokulu

- Selimiye Ortaokulu

- 3. Selim İlkokulu

- Atatürk Ortaokulu

- Rauf Orbay İlkokulu

- Ata Ortaokulu

- Şadıman Polat Çebi İlkokulu

- Deniz İş İlkokulu

- Mehmetçik Ortaokulu

- Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi