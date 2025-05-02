CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından yönetilen İzmit Belediyesi, okullarda öğrencilere bir öğün yemek dağıtımı yapmak için Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol imzalama taleplerini gerekçesiz karşılıksız bırakan Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, belediyenin okullarda yemek dağıtmasını da engellemeye çalışıyor.

İzmit’e bağlı Gültepe Mahallesi Hacı Zehra Hacı Ahmet Çepni İlkokulunda öğrencilere yemek dağıtımının engellenmesine tepki gösteren CHP’li başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi 2019’da eğer CHP kazanmasıydı, CHP’li bir belediye başkanı kazanmasaydı AK Partili bir belediye başkanı kazansaydı emin olun içeride törenlerle, şov yapılarak bunlar dağıtılıyordu” dedi.

HÜRRİYET, İL MÜDÜRÜNÜN ÇİFTE STANDARDINA TEPKİ GÖSTERDİ

Öğrencilere okullarında yemek dağıtımının engellenmesini çifte standart olan gören CHP’li başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “2022 yılından beri bu hizmeti vermek için mücadele ediyoruz bu artık çifte standart. İzmit Belediyesi 2019’da eğer CHP kazanmasıydı, CHP’li bir belediye başkanı kazanmasaydı AK Partili bir belediye başkanı kazansaydı emin olun içeride törenlerle, şov yapılarak bunlar dağıtılıyordu. Kurum müdürleri ve bürokratları yeri geldiğinde siyasetini kendileri yapıyor olacaklardı. Nitekim somut örnek var İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, 2019 yerel seçimlerine 11 gün kala AK Partili benden önceki belediye başkanına okulların sınıflarında, bahçelerde öyle güzel dağıtım törenleri yapıyorlardı ki ve her yerde belediye başkanının adı, resimleri, belediyenin flamaları yer verilmişti. Bir yemek organize ediliyor benden önceki belediye başkanı hemen yanında o zaman ilçe milli eğitim müdürü şu anda il milli eğitim müdürü Ömer Akmanşen. Belediye başkanı yanında rahatlıkla tören öncesi tüm bürokratları toplayarak yemek veriyorlar. Biz bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne bürokratlarıyla yada müdürleriyle bizi buluşturduğu, okullarımızın neye ihtiyacı var, nasıl hizmet edelim diye bir toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapamadık. Ama AK Partili bir belediye başkanı olduğunda ne yazık ki çekinmiyorlar” diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, PROTOKOL YAPMA SÖZÜNÜ TUTMADI

Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in AKP’lilerin yanında rahatlıkla poz verdiğini söyleyen Hürriyet, “Bakın yine okul bahçesinde yapılan bir tören bu törende de birçok siyasi AK Partili belediye başkanı ve hemen yanında İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen. Siyasilerin yanında rahatlıkla poz veriyor ve bu dağıtım törenine rahatlıkla ön ayak olabiliyor. Bu hizmeti bile ne yazık ki kötülemek ve karalamak için uğraşan yandaş medyayla da mücadele ediyoruz. Bu yandaş medya çocukların bir öğün ücretsiz yemeğini bile göz dikmiş durumda. Buradan herkese sesleniyorum herkes lütfen lafını sözünü bilsin bu çocukların üzerinden siyaset olmaz. Biz burada iyi niyetle ve bu kadar çalışma arkadaşımızın emeğiyle bu çocuklara en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Adımızın duyulmasına, görülmesine bile ihtiyaç yok ama uğradığımız çifte standart ve haksızlığı herkesin görmesi gerekiyor. Beslenme saati projesiyle alakalı bir kez daha İl Milli Eğitim Müdürüne çağrı yapıyoruz, sayın Ömer Akmanşen bütün müdürler sizden protokol yapmanızı bekliyor kaymakam bey seçimden önce söz vermişti, bu protokolü seçimden sonra yaparız demişti. Defalarca geldik görüştük sizinle okullara tek tek gittik, kaymakam beye gittik. Şimdi ben bu sözlerin tutulmasını bekliyorum. Burada bir dünya aile var. Bu çocukların bu beslenmeyi almaya hakları var lütfen bu sese kulak verin ve bu arkadaşlarımızın emeğini zayi etmeyin. Gelin hep birlikte yapalım sizin emeğinizle olsun sizin katkınız olsun bizde bu konuda size her türlü destek sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.