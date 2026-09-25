MİLLİ FUTBOLCUDAN MÜJDELİ HABER
Kariyerini Çorum FK'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, özel hayatında yeni bir döneme adım atıyor. Uzun süredir aşk yaşadığı Bilge Yenigül ile mayıs ayında Roma'da evlenen Ünder'den bu kez bebek haberi geldi.
Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandığı öğrenildi.
BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURDULAR
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.
Çiftin bu paylaşımı, evliliklerinin ardından yaşadıkları yeni mutluluğu takipçileriyle paylaşmaları olarak dikkat çekti.
BEBEĞİN CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.
Mayıs ayında Roma'da nikâh masasına oturan çift, böylece evliliklerinin ardından ailelerini büyütme heyecanı yaşamaya başladı.
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