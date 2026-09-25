BEBEĞİN CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

Mayıs ayında Roma'da nikâh masasına oturan çift, böylece evliliklerinin ardından ailelerini büyütme heyecanı yaşamaya başladı.