RAMS Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, baba olmanın sevincini yaşadı. Mart ayında Portekizli model Oriana Correia Gomes ile evlenen genç futbolcu, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşadı.

İSMİNİ FERNANDO SAVAŞ KOYDULAR

Çiftin erkek bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, aile mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeni doğan oğullarına "Fernando Savaş" adını veren Bertuğ ve Oriana Yıldırım'ın isim tercihi kısa sürede dikkat çekti. Futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları, farklı ve anlamlı bulunan isimle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

Kariyerinde hem kulüp hem de milli takım formasıyla önemli başarılara imza atan Bertuğ Yıldırım, bu kez saha dışındaki mutlu haberiyle gündeme geldi. Genç çift, ilk çocuklarının doğumuyla birlikte yeni bir döneme adım attı.