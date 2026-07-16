''İKİNİZ DE BENİM EN BÜYÜK GURURUMSUNUZ''

İlk kez baba olan Bertuğ Yıldırım, paylaşımına şu notu düştü:

"Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sonsuza kadar sizi seveceğim."

Duygusal paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, çifti tebrik mesajları da peş peşe geldi.