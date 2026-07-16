İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bertuğ Yıldırım ile Oriana Correia Gomes çifti, bebekleri Fernando Savaş'ın ilk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Milli futbolcunun paylaşımına düştüğü duygusal not ise beğeni topladı.
''İKİNİZ DE BENİM EN BÜYÜK GURURUMSUNUZ''
İlk kez baba olan Bertuğ Yıldırım, paylaşımına şu notu düştü:
"Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sonsuza kadar sizi seveceğim."
Duygusal paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, çifti tebrik mesajları da peş peşe geldi.
PORTEKİZ ASILLI MODELLE EVLENMİŞTİ
Bertuğ Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisinin ardından Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla tanınan Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile evlenmişti.
İkili, geçtiğimiz yıl kasım ayında teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından evlilik kararı almış, daha sonra sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.
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BEBEKLERİNE VERDİĞİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ
Çiftin bebeklerine verdiği "Fernando Savaş" ismi de sosyal medyada dikkat çekti. Farklı isim tercihi, takipçileri arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
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