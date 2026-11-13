A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli isimlerinden Ozan Kabak, izin alarak milli takım kampından ayrıldı. 26 yaşındaki futbolcu, Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı.''