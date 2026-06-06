A Milli Futbol Takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. ABD’de olan ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu’nun hareketi dikkat çekti. Milli futbolcu, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesi kamp yapılan otelde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan milli oyuncunun, kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamaması ise sosyal medyada ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı

GALATASARAY FORMASINI GÖRDÜ, İMZA ATMADI

ABD’de yaşayan ay-yıldızlı taraftarlarımız, milli futbolculara büyük destek verirken, Kerem Aktürkoğlu da herkesle yakından ilgilenmeye çalıştı. Ancak imza töreni esnasında yaşanan bir an, günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Bir taraftarın kendisine uzattığı Galatasaray formasını geri çeviren ve imzalamaktan kaçınan Aktürkoğlu, taraftarla fotoğraf çekilmeyi tercih etti. Milli futbolcunun bu hamlesi tepki çekti.