A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Demiral, ziyarette Bahçeli’ye kendi formasını hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “A Millî Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

Demiral ayrıca, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı da ziyaret etti.

Demiral o anları sosyal medya hesabından, "Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ı ziyaret ederek bir araya gelme fırsatı buldum. Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadeleriyle paylaştı.