Milli futbolcu Merih Demiral ile model Heidi Lushtaku’nun evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi. 2021 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çiftle ilgili söylentilerin fitilini, Lushtaku’nun Instagram hesabından “Demiral” soyadını kaldırması ateşledi.

SOYADINI SİLDİ, AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Merih Demiral ile Heidi Lushtaku, evlilikleri boyunca aile hayatlarından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ancak Lushtaku’nun Instagram profilinde yaptığı değişiklik, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Kosova asıllı İsveçli model, profilindeki “Demiral” soyadını kaldırarak yeniden yalnızca kendi soyadını kullanmaya başladı. Bu hamle, çiftin evliliğinde sorun yaşandığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

ÇİFTTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Soyadı değişikliğinin ardından sosyal medyada boşanma söylentileri yayılırken Merih Demiral ve Heidi Lushtaku cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Lushtaku’nun sosyal medya profilindeki değişikliğin neden yapıldığı da henüz bilinmiyor.

“90 DAKİKA BOŞANDIM” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Heidi Lushtaku’nun daha önce yaptığı bir paylaşım da soyadı değişikliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye ile Kosova arasında oynanan milli maçın ardından Kosova’nın 1-0 mağlup olması üzerine model, sosyal medya hesabından esprili bir şekilde “90 dakika boşandım” ifadesini kullanmıştı.

Lushtaku’nun o dönemki paylaşımı mizahi bir yorum olarak değerlendirilirken son gelişmeyle birlikte yeniden hatırlandı.

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

2021 yılında evlenen Merih Demiral ve Heidi Lushtaku’nun iki erkek çocuğu bulunuyor. Çift, ilk çocuklarını 2022 yılında, ikinci çocuklarını ise Haziran 2024’te kucaklarına aldı.

Lushtaku’nun soyadını değiştirmesinin geçici bir sosyal medya düzenlemesi mi yoksa evlilikte yaşanan bir sorunun işareti mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

Merih Demiral ise futbol kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli’de sürdürüyor. Milli futbolcu, 2023 yılında transfer olduğu kulüple sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı.