Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Akaydın'ın bu sezon Trabzonspor'a transfer olmasının ardından çift, Trabzon'da yaşamaya başlamıştı.

Eşinin yeni yaşını özel bir organizasyonla kutlamak isteyen Akaydın, Hazal Çağlar'ı Mardin'e götürdü. Çifte bir grup arkadaşları da eşlik etti. Mardin'i gezen ekip, akşam saatlerinde ise sıra gecesine katıldı.

ALEVLİ DAVULLARLA SÜRPRİZ KUTLAMA

Samet Akaydın, gece boyunca "Prensesim" diye hitap ettiği eşi için özel bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahne alarak Hazal Çağlar için gösteri yaptı. Doğum günü kutlamasından görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.