Kariyerini NEC Nijmegen'de sürdüren milli futbolcu Emre Mor, flaş bir karar aldı. Hollanda ekibinin açıklamasına göre 29 yaşındaki oyuncu, profesyonel futbol kariyerine ara verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada kararın detaylarına yer verilirken "NEC ve Emre Mor yollarını ayırıyorlar. Geçen yaz NEC ile iki yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Nijmegen kulübüyle yakın istişareler içinde kariyerini geçici olarak durdurup sağlık ve iyilik haline odaklanmaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Emre Mor ise kararını şu ifadelerle duyurdu: "Küçük bir çocukken beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. O rüyayı yaşamak benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim spor için her şeyimi vermeye çalıştım. Ancak son zamanlarda sağlığımla ilgili bazı zorluklarla karşılaştım. Artık bedenimi dinlemem, sınırlarıma saygı göstermem ve iyiliğimi önceliklendirmem gereken bir noktaya geldim. Bu yüzden, profesyonel futbola şimdilik veda edip kendime odaklanma gibi zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umutluyum."

Teknik direktör Carlos Aalbers ise konuyla alakalı "Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz, birbirimize yardım etmek ve ona N.E.C.'de yeteneğini sergileme şansı vermek amacıyla bu meydan okumayı birlikte üstlendik. Ne yazık ki, Emre şu anda istediğini veremeyeceğini belirtti. Bunu yakın istişare içinde tartıştık ve nihayetinde bunun her iki taraf için de en iyi yol olduğuna karar verdik. Bir insanın sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye gelecek için tüm gücü ve en iyisini diliyoruz." dedi.