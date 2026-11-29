Oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, bu kez romantik bir set sürpriziyle konuşuldu. Sevgilisini çekimlerin yapıldığı sette ziyaret eden Dorukhan Toköz, Helin Kandemir'e çiçek gönderdi. Kandemir'in karavanındaki çiçek buketini kalp emojisiyle paylaşması dikkat çekti.

AYRILIK İDDİALARININ ARDINDAN ROMANTİK SÜRPRİZ

Geçtiğimiz haftalarda Helin Kandemir'in sevgilisi Dorukhan Toköz ile birlikte olduğu fotoğrafı profilinden kaldırması ve ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. Çiftin kısa süreli bir kriz yaşadığı ancak ilişkilerine devam ettiği öne sürülmüştü.

"HER ŞEY YOLUNDA" DEMİŞTİ

Katıldığı bir etkinlikte ayrılık iddiaları hakkında konuşan 22 yaşındaki Helin Kandemir, "Her şey yolunda, hiçbir sorun yok" diyerek söylentilere yanıt vermişti.

Dorukhan Toköz'ün oyuncu sevgilisine setine çiçek göndererek yaptığı sürpriz de ikilinin ilişkilerinin devam ettiğini gösteren yeni gelişme oldu.