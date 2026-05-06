Dünya Kupası için ilk marşı hazırladığını duyuran Sinan Akçıl’ın çalışması gündemdeyken, milli futbolcuların sosyal medya paylaşımları başka bir şarkıyı öne çıkardı. Murda ve Mero’nun “Adımız Türkiye” adlı parçası kısa sürede dikkat çekti.

Akçıl’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nı ziyaret ettiği çok konuşulmuştu. Sanatçı ayrıca şarkısını Ece Erken ve Ajda Pekkan ile paylaştığı anları sosyal medyada yayınladı.

Öte yandan milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, “Adımız Türkiye” şarkısını paylaşarak parçaya destek verdi. Bu gelişme, Murda ve Mero’nun şarkısının şimdiden öne çıktığı yorumlarına neden oldu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN MARŞ AÇIKLAMASI

Sinan Akçıl, milli marşı hazırladığını duyurarak "Milli Takımımız için marş yazarken '2026 yılında Türkler, Osmanlı savaşa gitse arkada ne çalardı?' diye düşündüm." dedi.

TARKAN VAR OLAN MARŞA DİKKAT ÇEKTİ

Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarkan bu konuya şöyle cevap verdi:

"Var olan marşın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yenisine gerek var mı, bunu düşünmek lazım.

Uçakta bir şeyler oldu gelirken. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir."

Tarkan'ın bu sözlerine Sinan Akçıl sosyal medya hesabından "Gerek var" diyerek yanıt verirken, sosyal medyada kullanıcılar Akçıl'a sert tepki gösterdi.

RAFET EL ROMAN DA MARŞ HAZIRLIĞINDA

Dünya Kupası sürecine dikkat çeken El Roman, A Milli Takım için özel bir çalışma yaptığını belirterek, "Dünya Şampiyonası, Futbol Şampiyonası var ve Türk Milli Takımımız da katılacak. Biliyorsunuz birçok marş yazıldı. Ben de bir marş yazdım bu sene milli takımımız için. Daha doğrusu bir şarkı yazdım. İnsanlar umarım galibiyetlerle, gollerle her seferinde bu nakaratı, bu güzel şarkıyı da dinler, söyleriz hep birlikte" şeklinde konuştu.