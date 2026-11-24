Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK, bol gollü karşılaşmada konuğu Çorum FK'yı 4-2 yenerek puan tablosunun 7. sırasına yerleşti. İstanbul ekibinin galibiyetinde milli futbolcu Bertuğ Yıldırım; 82, 86 ve 90+1'de attığı gollerle yıldızlaştı. Başakşehir'in diğer golünü 77'de Shomurodov kaydederken; Çorum FK'nın sayıları 29'da Ramirez ve 68'de Mahmic'ten geldi.

'ASLAN' ONUN EVİNDEN İHBAR EDİLMİŞ

Attığı gollerle takımına 3 puanı getiren Bertuğ Yıldırım'a ise maç sonu yayıncı kuruluş röportajında Sarıyer'de kaybolan 'aslan' ile ilgili soru soruldu. Muhabirin "Türkiye'nin bugünkü gündemi aslan... Aslanı ilk gören ve rapor eden senmişsin Bertuğ. Dün aslan kovaladın, bugün geldin hat-trick yapıyorsun" şeklindeki sözlerine milli futbolcunun cevabı şöyle oldu:

"Kamptaydım, telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. Başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. Dedim ki 'Aslan bizim evin etrafındaymış...' O dönen video da bizim evin kamera kaydı."

ÇALIŞANINA KULLANDIĞI HİTAP GÜNDEM OLDU

Henüz 24 yaşındaki genç futbolcunun, evindeki çalışanına kullandığı "Çalışan, misafirimiz hanımefendi" şeklindeki hitabı ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Bertuğ'un çalışanına yaklaşımına övgüler yağdırırken, yorumların bir kısmı şöyle oldu:

- "Evindeki çalışanı için 'çalışan misafirimiz' diyor. Helal olsun sana kardeşim."

- "Dikkatli konuştu yanlış bir şey söylememek için. Ne güzel yetiştirilmiş."

- "Bravo genç kardeşimize."

- "Aferin, efendi çocukmuş. Evindeki çalışanı için 'misafirimiz' dedi."

- "Helal olsun, hizmetliye 'misafirimiz' dedi."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: "BULGUYA RASTLANMADI"

Öte yandan İstanbul Valiliğinden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise ihbar üzerine başlatılan çalışmada aslan veya herhangi bir büyük kedi türüne dair iz rastlanmadığı belirtildi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"22 Kasım 2026 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."