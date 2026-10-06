A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşılaştı. Maç öncesinde Emirhan Topçu'nun yedek kulübesindeki görüntüleri çok konuşuldu.
MAÇ ÖNCESİ OKEY OYNADI
Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun, İtalya maçı öncesinde yedek kulübesinde okey oynadığı anlar kameraya yansıdı.
MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI
İtalya ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emirhan Topçu, Montella'dan süre alamadı. Milli futbolcu, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Futbolseverler, milli futbolcunun maç öncesinde okey oynamasına tepki gösterdi.