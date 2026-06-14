A Milli Futbol Takımımız FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Yenilgiden ziyade oynanan oyun ve teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadro seçimleri eleştirildi.
Mücadelede Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak süre almadı. Milli futbolcunun yedek kulübesinde kalması, Alman kulübünün maç sonrasındaki paylaşımına da yansıdı.
Hoffenheim’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Ozan yok, galibiyet yok… Hadi iyi sabahlar."