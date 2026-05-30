Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 35 kişilik geniş aday kadroda kendine yer bulan başarılı oyuncu Mert Müldür, milli takım kampında sahadaki idman performansının yanı sıra farklı bir konuyla da adından söz ettirdi.
YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Milli takım kampına katılan Mert Müldür, saç renginde radikal bir değişikliğe giderek yeni tarzıyla ön plana çıktı. Saçlarını tamamen sarıya boyatan genç oyuncu, bu yeni stili görenleri şaşırttı.
Mert Müldür'ün yeni saç stiliyle çekilen fotoğrafları sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.