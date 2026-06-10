Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla adlarını Türk spor tarihine yazdıran Rıza Kayaalp ile Taha Akgül, ekran deneyimi yaşadı. İki milli sporcu, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan dizide güreşçi karakterleri canlandırdı.

Eski milli güreşçi ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile 13 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 83. bölümünde izleyiciyle buluştu.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ

Dizide yer almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rıza Kayaalp, projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayaalp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed'in hikâyesini anlatan bu değerli yapımda yer almak benim için büyük bir onur oldu. İlk oyunculuk deneyimimle TRT 1 ekranlarında karşınızdayım."

''BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR''

Çekimler öncesinde açıklamalarda bulunan Taha Akgül ise Türkiye'nin önemli yapımlarından birinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

Akgül, dizinin arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayarak, yapım ekibine teşekkür etti ve projeye davet edilmelerinin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

SETTE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Taha Akgül, çekimler sırasında yaşanan ilginç bir olayı da anlattı. Bir sahnede yer alan yaklaşık 1 tonluk kapının üzerlerine devrildiğini belirten Akgül, ciddi bir tehlike atlattıklarını ifade etti.

Akgül, sahnede kaleyi ele geçiren savaşçıları canlandırdıklarını belirterek, yaşanan olayı unutamayacağı bir set anısı olarak değerlendirdi.

GÜREŞTEN SONRA YENİ DENEYİM

Yıllarca minderde Türkiye'yi temsil eden ve sayısız başarıya imza atan Rıza Kayaalp ile Taha Akgül'ün oyunculuk deneyimi, sosyal medyada da ilgi gördü. İki sporcunun performansı, izleyiciler tarafından merakla takip edildi.